Kapaklı\'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silahlanmaya yönelik yapılan saha çalışmalarında M.Ç. ve M.Y. isimli şüphelilerin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ