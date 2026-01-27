Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silahlanmaya yönelik yapılan saha çalışmalarında M.Ç. ve M.Y. isimli şüphelilerin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ele geçirildi.
Şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kapaklı'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?