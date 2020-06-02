Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 377,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 377,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, Cumhuriyet altını 2.507,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 377,50 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 380,10 380,30 377,30 377,50 Cumhuriyet Ata Lira 2.505,00 2.526,00 2.486,00 2.507,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 347,00 351,00 344,00 348,00 Lira(Tam) Ziynet 2.448,00 2.468,00 2.430,00 2.450,00 Yarım Ziynet 1.224,00 1.234,00 1.215,00 1.225,00 Çeyrek Ziynet 612,00 617,00 607,00 612,00

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek

Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak

48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı

Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu

Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar

Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor

Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak

Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek

Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor

İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı

Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak

Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak