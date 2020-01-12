Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit... - Son Dakika

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Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit...
16 dakika önce
Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit edildi, 1 EYP imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:38 Kaynak: AA
Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit edildi, 1 EYP imha edildi.
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