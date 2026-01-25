Kapıkule'de Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı - Son Dakika
Kapıkule'de Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı

Kapıkule\'de Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı
25.01.2026 02:58
Kapıkule Gümrük Sahası'nda bir yolcu otobüsü yanarak kullanılmaz hale geldi, can kaybı yok.

Kapıkule'de yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir yolcu otobüsünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bulgaristan'dan İzmir'e hareket eden otobüs, Kapıkule Gümrük Sahası içerisinde 21 yolcusunu indirdikten sonra alışveriş merkezi önünde yanmaya başladı.

Otobüsten yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gümrük sahası içerisinde adeta alev topuna dönen otobüse itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, araç küle döndü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kapıkule'de Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı - Son Dakika
