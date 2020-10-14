"Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz" projesi hayata geçirildi - Son Dakika

"Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz" projesi hayata geçirildi

14.10.2020 10:31

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, hayata geçirdiği "Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz" projesi kapsamında evinin önü temiz olan vatandaşlara temizlik seti hediye etti.

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, hayata geçirdiği "Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz" projesi kapsamında evinin önü temiz olan vatandaşlara temizlik seti hediye etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, proje kapsamında Yukarıbayır Mahallesi'ni ziyaret etti.

Vatandaşlara temizlik setini veren Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet, gazetecilere de açıklamalarda bulundu.

Tahmazoğlu, çevre temizliğinin kentin temizliği için önemli olduğunu ifade etti.

Belediye olarak tüm ekiple beraber çöp ve süpürge araçlarını sıfır kilometre yenilediklerini dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Hem yere çöp atılmaması, hem de geri dönüşüm ile birçok çöp dediğimiz şeyin yeniden kazanılması önemli. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de destek veriyoruz. Şu anda yaklaşık 120 ton geri dönüşüm malzemesini çöp olmaktan kurtarıyoruz. Yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Yürüttüğümüz 'Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz' kampanyasına destek veren vatandaşlarımıza temizlik seti hazırladık. Kimin kapısının önü temiz ise ona bu hediyeyi veriyoruz."

Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da kampanya kapsamında sokakları gezip evlerin önünü kontrol ettiklerini belirtti.

Herkesi çevre ve sokak temizliği konusunda duyarlı olmaya davet ettiklerini aktaran Kirazoğlu, "AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile hazırladığımız ve 60 milletvekili ile Türkiye Çevre Ajansının kurulmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Bu teklifte de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne destek olacak çerçevede ajansın oluşturulmasını istiyoruz. Türkiye'de kaynağından ayrıştırılarak her türlü plastik, cam, metal gibi mamulün yeniden dönüştürülerek çevremizi kirletmeden tekrar kullanılmasını sağlamak noktasında ajans oluşturuluyor." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Alan ise Şahinbey Belediyesine çevre konusundaki duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz projesi hayata geçirildi
Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz projesi hayata geçirildi
Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz projesi hayata geçirildi
Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz projesi hayata geçirildi

Şahinbey Belediyesi, Milletvekili, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz' projesi hayata geçirildi - Son Dakika


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