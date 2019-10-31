Son Dakika Haberleri: Kapısını kırıp girdikleri evden ceset çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Kapısını kırıp girdikleri evden ceset çıktı

Kapısını kırıp girdikleri evden ceset çıktı

1 saat önce

Kapısını kırıp girdikleri evden ceset çıktıBURSA - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde itfaiyenin kapısını kırıp girdiği evden ceset çıktı.

Kapısını kırıp girdikleri evden ceset çıktı

BURSA - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde itfaiyenin kapısını kırıp girdiği evden ceset çıktı. 61 yaşındaki erkek şahsın uyurken kalp krizi geçirip öldüğü tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Orhan Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Özdemir'den haber alamayan yakınları merak edip evine gitti. Özdemir kapıyı açmayınca, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleriin kapısını kırıp içeriye girdikleri evde, Ahmet Özdemir'in cansız bedeni bulundu. Polis ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ahmet Özdemir'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kapısını kırıp girdikleri evden ceset çıktı

Ahmet Özdemir, Büyükorhan, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


4 kişiyi öldüren cani akıllı çıktı
Bursa dolandırıcılar dublör kullanıp, 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı Dolandırıcılar dublör kullanıp, 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı! Gerçeği tesadüfen öğrendi Dolandırıcılar dublör kullanıp, 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı! Gerçeği tesadüfen öğrendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:29:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapısını kırıp girdikleri evden ceset çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]