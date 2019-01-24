Son Dakika Haberleri: Kapıyı Kırıp Tatlı ve Bozuk Para Çalan Hırsız İş Yeri Çalışanlarına Böyle Yakalandı

Kapıyı Kırıp Tatlı ve Bozuk Para Çalan Hırsız İş Yeri Çalışanlarına Böyle Yakalandı

33 dakika önce

Kapıyı kırıp tatlı ve bozuk para çalan hırsız iş yeri çalışanlarına böyle yakalandı Konya'da bir pastanenin kapısını kırarak içeri giren hırsızın tatlı ve bozuk paraları alarak kaçmaya çalışırken iş yeri çalışanlarınca yakalanması güvenlik kamerasına yansıdıKONYA - Konya'da uyuşturucu...

Kapıyı kırıp tatlı ve bozuk para çalan hırsız iş yeri çalışanlarına böyle yakalandı
Konya'da bir pastanenin kapısını kırarak içeri giren hırsızın tatlı ve bozuk paraları alarak kaçmaya çalışırken iş yeri çalışanlarınca yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA - Konya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, pastanenin kapısını kırarak içeri girip tatlı ve bozuk paraları çaldı. İş yeri çalışanlarınca yakalanan hırsızlık şüphelisi polise teslim edilirken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Haydar E. bisikleti ile pastaneye gelerek cam kapıyı açmaya çalıştı. Başarılı olamayn şüpheli bu kez bir tahta parçasının yardımıyla kapıyı zorlayarak kırdı. İçeriye giren şüpheli yaş pasta, pişmaniye ve kasadaki 130 lirayı alarak iş yerinden çıktı.
Bu sırada cep telefonuna alarm programından bildirim gelen iş yeri çalışanları pastaneye gelerek şüpheliyi kaçmak istediği sırada yakaladı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı. Buradaki işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen uyuşturucu bağımlısı ve sarhoş şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa
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