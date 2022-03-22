Kapkaç yöntemiyle çanta çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kapkaç yöntemiyle çanta çalan 2 şüpheli yakalandı

22.03.2022 16:53
Kapkaç yöntemiyle çanta çalan 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta 3 gün önce bir kadının çantasını kapkaç yöntemi ile çalan 2 şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalandıOlay, 3 gün önce Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi, Rafet Efendi Caddesi üzerinde bulanan bir parkta meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 3 gün önce bir kadının çantasını kapkaç yöntemi ile çalan 2 şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalandı

Olay, 3 gün önce Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi, Rafet Efendi Caddesi üzerinde bulanan bir parkta meydana geldi. Yabancı uyruklu bir ailenin piknik yaptığı sırada, motosikletle gelerek musluktan su içme bahanesi ile F.E.M'ye ait çantayı çaldı. 2 şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin B. Z. (19) ve R. A. (28) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan çalınan çanta da bulunarak sahibine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç yöntemiyle çanta çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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