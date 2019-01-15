Kapkaççılar Emekli Çiftin Ev Parasını Çaldı
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Kırıkkale'de kapkaççılar, emekli çiftin ev almak için biriktirdiği 400 bin TL değerindeki ziynet eşyanın ve doların bulunduğu torbayı kapıp, kaçtı.
Kırıkkale
'de kapkaççılar, emekli çiftin ev almak için biriktirdiği 400 bin TL değerindeki ziynet eşyanın ve doların bulunduğu torbayı kapıp, kaçtı.
Olay, Kırıkkale'de Nokta mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli doktor İrfan G. ile eşi Bircan G. ev satın almak için biriktirdiği 400 bin TL değerindeki dolar ve ziynet eşyasını bankadaki kiralık kasadan çekerek bez torbaya koyarak bankadan çıktı. Daha sonra emekli çifti takip eden zanlılardan biri İrfan K.'ya sarılarak elindeki bez torbayı alıp akaryakıt istasyonunda diğer arkadaşı ile birlikte siyah bir otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. Olay, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Otomobilin peşinden çift, plakayı almayı başardı. İrfan K., kapkaçın yapıldığı otomobilin plakasını hemen polise ihbar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aracı yakalamak için çalışma başlattı. D-200 karayolu üzerindeki Balışeyh
ilçesi yakınlarında şüpheli bir otomobil terk edilmiş bir halde bulundu. Polisler o iki zanlıyı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
(Hasan Ay/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:36 Kaynak: İHA
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