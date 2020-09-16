Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı

ANKARA - Ankara'da güpegündüz kapkaç yapan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan açıklamaya göre; çalışmalar kapsamında, 14 Eylül Pazartesi günü saat 09.20 sıralarında Turgut Özal Mahallesi 2288. sokak üzeri, Batıkent'te meydana gelen kapkaç olayında şikayetçi E.H. isimli kişinin kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan beyaz renkli, plakası tespit edilemeyen araçtan sarkan şahsın kapkaç sureti ile şikayetçinin çantasını çalarak olay yerinden kaçtıkları, şikayetçinin çantası içinde 2 bin 500 TL para ile Huawei marka cep telefonunun bulunduğu beyanla şikayetçi olması üzerine; yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu olayları gerçekleştiren beyaz renkli station model araç ile olayı gerçekleştiren şüpheliler U.D. ve F.Ö. isimli kişilerin aynı gün saat 18.00 sıralarında şikayetçiden kapkaç sureti ile çaldıkları para ile yakalandıkları bildirildi.

Ayrıca şüphelilerin adli mercilere sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece 2 şüpheli tutuklandığı da paylaşıldı.