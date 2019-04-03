Kaptan Maradona

Dünya futbolunun efsane oyuncularından Diego Armando Maradona, yine farkını ortaya koydu.

Dünya futbolunun efsane oyuncularından Diego Armando Maradona, yine farkını ortaya koydu.



Meksika Ligi'nde 10. sırada yer alan Dorados takımının teknik direktörü Maradona, Tampico'yu deplasmanda 3-2 yendikleri maç öncesi direksiyona geçti.



Ünlü futbol adamı, havalimanından kalacakları otele kadar takım otobüsünü kendisi kullandı.



Maradona, yolculuk sırasında kulaklığından müzik dinlemeyi de ihmal etmedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Maç Sonunda Malatyasporlu Kamara, Ndiaye'nin Üzerine Yürüdü

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum

İşte İl İl TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Kura Tarihleri