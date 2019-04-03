Son Dakika Haberleri: Kaptan Maradona

Kaptan Maradona

33 dakika önce

Dünya futbolunun efsane oyuncularından Diego Armando Maradona, yine farkını ortaya koydu.

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Dünya futbolunun efsane oyuncularından Diego Armando Maradona, yine farkını ortaya koydu.

Meksika Ligi'nde 10. sırada yer alan Dorados takımının teknik direktörü Maradona, Tampico'yu deplasmanda 3-2 yendikleri maç öncesi direksiyona geçti.

Ünlü futbol adamı, havalimanından kalacakları otele kadar takım otobüsünü kendisi kullandı.

Maradona, yolculuk sırasında kulaklığından müzik dinlemeyi de ihmal etmedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:19 

Diego Armando Maradona, Güncel
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