Kar, 4 İl'de 357 Yolu Kapadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar, 4 İl'de 357 Yolu Kapadı

Kar, 4 İl\'de 357 Yolu Kapadı
03.01.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Rize'de kar nedeniyle 357 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Rize'de kar nedeniyle 357 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Of'ta 9, Hayrat'ta 8, Araklı'da 7, Çaykara ve Sürmene'de 5'er, Köprübaşı'nda 4, Dernekpazarı'nda 3, Maçka ve Arsin'de 2'şer, Şalpazarı, Düzköy, Beşikdüzü ve Akçaabat ilçesinde ise birer olmak üzere 49 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince kapalı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kar nedeniyle 63 köye ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 9, Şiran'da 23, Kürtün'de 16 ve Torul ilçesinde ise 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Rize

Rize'de karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İl genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle İkizdere'de 10, Çayeli'nde 9, Çamlıhemşin'de 5, Ardeşen'de 4, Hemşin'de 2, merkez ve Fındıklı ilçesinde ise birer olmak üzere 32 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresinin 124 personeli, 56 iş makinesiyle yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Giresun

Giresun'da da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Merkezde 14, Alucra'da 27, Tirebolu ve Keşap'ta 24'er, Dereli ve Şebinkarahisar'da 23'er, Bulancak'ta 20, Görele'de 18, Yağlıdere'de 16, Espiye'de 6, Çamoluk ve Çanakçı'da 5'er, Doğankent'te 4, Eynesil ve Güce'de ise 2'şer olmak üzere 213 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri 58 iş makinesiyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'nun Mesudiye ilçesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar etkili oluyor.

Kentin bazı noktalarındaki yollarda soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Karayolları ekiplerince, ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, Karadeniz, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ulaşım, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar, 4 İl'de 357 Yolu Kapadı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:07:31. #7.11#
SON DAKİKA: Kar, 4 İl'de 357 Yolu Kapadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.