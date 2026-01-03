Kar, 4 İl\'de 357 Yolu Kapadı

Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Rize'de kar nedeniyle 357 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Of'ta 9, Hayrat'ta 8, Araklı'da 7, Çaykara ve Sürmene'de 5'er, Köprübaşı'nda 4, Dernekpazarı'nda 3, Maçka ve Arsin'de 2'şer, Şalpazarı, Düzköy, Beşikdüzü ve Akçaabat ilçesinde ise birer olmak üzere 49 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince kapalı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kar nedeniyle 63 köye ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 9, Şiran'da 23, Kürtün'de 16 ve Torul ilçesinde ise 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Rize

Rize'de karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İl genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle İkizdere'de 10, Çayeli'nde 9, Çamlıhemşin'de 5, Ardeşen'de 4, Hemşin'de 2, merkez ve Fındıklı ilçesinde ise birer olmak üzere 32 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresinin 124 personeli, 56 iş makinesiyle yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Giresun

Giresun'da da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Merkezde 14, Alucra'da 27, Tirebolu ve Keşap'ta 24'er, Dereli ve Şebinkarahisar'da 23'er, Bulancak'ta 20, Görele'de 18, Yağlıdere'de 16, Espiye'de 6, Çamoluk ve Çanakçı'da 5'er, Doğankent'te 4, Eynesil ve Güce'de ise 2'şer olmak üzere 213 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri 58 iş makinesiyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'nun Mesudiye ilçesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar etkili oluyor.

Kentin bazı noktalarındaki yollarda soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Karayolları ekiplerince, ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yapılıyor.