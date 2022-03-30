Kar altında aşiret düğünü - Son Dakika
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Kar altında aşiret düğünü

30.03.2022 10:50
Kar altında aşiret düğünü

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde bölgenin en büyük aşiretlerinden olan Goyan aşiretinden Enver Tonka (35) ile Gülcan Cin'in (29) açık havada yapılan düğünü, yoğun kar yağışına rağmen devam etti.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde bölgenin en büyük aşiretlerinden olan Goyan aşiretinden Enver Tonka (35) ile Gülcan Cin'in (29) açık havada yapılan düğünü, yoğun kar yağışına rağmen devam etti. Binlerce kişinin katıldığı düğünde çekilen havadan görüntülendi.

Uludere ilçesinde bölgenin en büyük ve etkili olan aşiretlerinden Goyan aşiretinden Enver Tonka ile Gülcan Cin, Bulakbaşı Mahallesi'nde binlerce kişinin katıldığı düğünle hayatlarını birleştirdi. Salonun kapasitesi yetersiz kaldığı için açık havada yapılan düğüne, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aşiret liderleri de katıldı. 2 gün 2 gece süre düğünün ilk gününde yöresel kıyafetleriyle gelen vatandaşlar, yoğun kar yağışına rağmen şarkılar eşliğinde halay çekmeye devam etti. Halay havadan görüntülendi.İkinci gün, kar yağışının etkisini arttırınca düğün bu kez kapalı halı sahada devam etti. Düğünde gelin ve damada 250 bin TL ve bir miktar altın takıldı. Damadın ağabeyi Ahmet Tonka, düğüne katılıp kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.


Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
Kar altında aşiret düğünü
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Uludere, Aşiret, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kar altında aşiret düğünü - Son Dakika


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