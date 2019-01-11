Kar Altında Mahsur Kalan Keçiyi Tren Yolu İşçileri Kurtardı
1 saat önce
Avusturya'da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin kaldığını fark edince hemen yardıma koştu.
Avusturya
'da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin kaldığını fark edince hemen yardıma koştu. Kürekleri ile keçinin bulunduğu alana gelen işçiler yavaş yavaş karları küredi. Hareketsiz şekilde kurtarılmayı bekleyen keçi, üzeri tamamen açıldıktan sonra hızla ormana doğru kaçtı. Yaşanan bu anlar ise trendeki bir başka görevli tarafından kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10 Kaynak: DHA
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