KASTAMONU - Kar kalınlığının 30 santimetreye yaklaştığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi - Son Dakika

Kar yağışıyla beyaza bürünen Ilgaz Dağı, dron ile görüntülendi.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizesiyle şiir ve şarkılara konu olan, Kastamonu- Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Ilgaz Dağı, birkaç gündür bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığının 30 santimetreye yaklaştığı dağ, dron ile görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'da karla birlikle ayrı bir güzelliğin ortaya çıktığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Doğa fotoğrafçılarının, doğaseverlerin, Kastamonu ve civarındaki tüm kayakseverlerin hasretle beklediği kar dağlarla, ağaçlarla buluştu. Köknarların üzeri karla kaplandı. Müthiş bir güzellik var. Fotoğraf çekerken keşke kamerayla çeksek diyoruz, kamera ile çekerken keşke ressam olup da resmetseydik diyoruz. Doyumsuz bir güzelliği yaşıyoruz. Ilgaz'ımız her kış olduğu gibi bu kış da gelinliğini giydi."