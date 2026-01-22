Kar Küreme Aracı Çarpması: 1 Ölü

Ordu'nun Kabataş ilçesinde kar küreme aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti.
E.A'nın kullandığı kar küreme aracı, Ardıç Mahallesi'nde geri manevra sırasında Mesut K'ye (67) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Mesut K, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Sürücü gözaltına alındı.
