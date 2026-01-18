Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişilik aile, belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Evdilek Yaylası'nda giden aile, akşam saatlerinde eve dönmek isterken etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Erdemli Belediyesi ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin iş makinesiyle yolu açmasının ardından aile, güvenli bölgeye hareket etti.
Son Dakika › Güncel › Kar Mahsur Kaldı, Aile Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?