Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 40 koyun telef oldu.
İlçeye bağlı Deliilyas beldesinde Ebubekir Zor'a ait ağılın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Telef olan 40 koyun, iş makineleri ve vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkarıldı.
Ağıldan çıkarılan 5 koyunun da yaralı olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kar Nedeniyle 40 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?