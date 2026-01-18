Kar nedeniyle mahsur kalan hasta kurtarıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta İlçe Özel İdare ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucunda kepçeyle ambulansa ulaştırıldı.

Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışıyla bazı köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı. Kardan dolayı yolu kapanan ilçeye bağlı İncesu köyündeki hastayı almak için Sason İlçe Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Kepçeyle 7 saatlik uğraş sonucunda köy yolu ulaşıma açıldı. Kepçeyle alınan hasta ambulansa teslim edildi. Ardından Sason Devlet Hastanesine götürüldü.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,