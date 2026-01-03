Kar Topu Atan Çocuklara Saldırı: Minibüs Şoförü Tutuklandı - Son Dakika
Kar Topu Atan Çocuklara Saldırı: Minibüs Şoförü Tutuklandı

03.01.2026 21:40
Diyarbakır'da üst geçitte çocuklara saldıran minibüs şoförü Y.T. tutuklandı.

DİYARBAKIR'da üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeleyen minibüs şoförü Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla alınan kayıtta, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü. Sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Çocukların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelinin minibüs şoförü Y.T. olduğu belirlendi. Dün gözaltına alınan Y.T., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.T., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'yaralama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Medya, Son Dakika

