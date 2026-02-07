Kar Üstü Karakucak Güreşleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Kar Üstü Karakucak Güreşleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kar Üstü Karakucak Güreşleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu
07.02.2026 13:49
Şavşat'ta düzenlenen 29. Kar Üstü Karakucak Güreşleri'nde 141 sporcu kıyasıya mücadele etti.

ARTVİN'in Şavşat ilçesi Veliköy'de bu yıl 29'uncusu düzenlenen 'Kar Üstü Karakucak Güreşleri' renkli görüntülere sahne oldu. 141 sporcunun katıldığı güreşler heyecanla takip edildi.

Şavşat ilçesi Veliköy'de 29'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri' yapıldı. Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği ve Şavşat Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyon 11 kategoride gerçekleşti. Horon gösterileriyle başlayan güreşler renkli görüntülere sahne oldu. Güreşlere Erzurum, Tokat, Çorum, Samsun, Artvin ve ilçelerin yanı sıra Gürcistan ve Azerbaycan'dan 141 sporcu katıldı. Karla kaplı alanda mücadele eden sporcular, rakiplerini yenmek etmek için büyük çaba harcadı. Bazı sporcular soğuktan zorlanınca sağlık ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Sporcuların ödüllü başpehlivan unvanı almak için kıyasıya mücadelesi heyecanla izlendi.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, "Er meydanındayız, bizi izleyenlere selamlarımızı gönderiyoruz. Gürcistan ve Azerbaycan'dan ciddi manada güreşçiler geldi. Türkiye'nin 4 bir yanından ciddi pehlivanlar geldi. Yiğitlik, meydana çıkmaktadır, yenmekte yenilmek de anlamlı ve güzeldir. Kar güreşleri, Şavşat'ın kış turizmine de tanıtım kapısı olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kar Üstü Karakucak Güreşleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

SON DAKİKA: Kar Üstü Karakucak Güreşleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
