Kar ve tipi nedeniyle koyun sürüsüyle yaylada mahsur kaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle koyun sürüsüyle yaylada mahsur kaldılar - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle koyun sürüsüyle yaylada mahsur kaldılar

6 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 200 küçükbaş hayvan ve 2 çoban yaylada mahsur kaldı.

Kar ve tipi nedeniyle koyun sürüsüyle yaylada mahsur kaldılar, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 200 küçükbaş hayvan ve 2 çoban yaylada mahsur kaldı.

Alaşehir ilçesine bağlı Horzumalayaka Mahallesi 1600 rakımlı Dedekavak mevkisinde, aniden bastıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle toplam 200 koyun ve kuzu mahsur kaldı. Kar kalınlığının yarım metreye ulaşması nedeniyle, küçükbaş hayvanlarını yayladan indirmeye çalışan Kenan Yılmaz ve Halil Ertürk, Alaşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Alaşehir Belediyesi'nin kapanan yolları açmak için greyderleri mahalleye gönderdiği bildirildi.


Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:48 Kaynak: DHA
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