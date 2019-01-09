Kar ve Tipide Mahsur Kalan Aileyi Jandarma Kurtardı
15 dakika önce
Kar ve tipide mahsur kalan aileyi jandarma kurtardıÇORUM - Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan aileyi Jandarma ekipleri kurtardı.
Kar ve tipide mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı
ÇORUM - Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan aileyi Jandarma ekipleri kurtardı.
Kentte hafta sonundan itibaren etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kırsal kesimde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yeşilyayla köyü yakınlarında bir aile tipi dolayısıyla karla kaplanan yolda araçları ile mahsur kaldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına arayan M.S. adlı şahıs yardım istedi. Ihbar üzerine bölgeye Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede aileye ulaşan Jandarma ekipleri Kara saplanan otomobili Jandarma aracına bağlayarak kurtardı. Jandarma ekipleri tarafından gidecekleri yere kadar refakat edilen M.S ve ailesi kendilerini kurtaran Mehmetçiğe teşekkür ederek, "Allah devlete zeval vermesin" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
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