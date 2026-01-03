Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3,5 yaşındaki çocuk, greyderle ambulansa ulaştırıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Alayağmur köyü Zil mezrasında yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Lavin Şahin için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ambulans, kar yağışı ve olumsuz koşullar nedeniyle yolda kaldı.
Bunun üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, ambulansı, greydere bağlanan halatla bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra yol açma çalışması yapan ekipler, greyderle çocuğu ambulansa ulaştırdı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şahin, Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, ekiplerin 7 gün 24 saat görev yaptığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kar Yağışı 3,5 Yaşındaki Çocuğu Tehdit Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.