Kar Yağışı 3,5 Yaşındaki Çocuğu Tehdit Etti

Kar Yağışı 3,5 Yaşındaki Çocuğu Tehdit Etti
03.01.2026 17:22
Elazığ'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde hastalanan çocuk, greyderle ambulansa ulaştırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3,5 yaşındaki çocuk, greyderle ambulansa ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Alayağmur köyü Zil mezrasında yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Lavin Şahin için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ambulans, kar yağışı ve olumsuz koşullar nedeniyle yolda kaldı.

Bunun üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, ambulansı, greydere bağlanan halatla bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra yol açma çalışması yapan ekipler, greyderle çocuğu ambulansa ulaştırdı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şahin, Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, ekiplerin 7 gün 24 saat görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

