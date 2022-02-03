KAR YAĞIŞI ANTEPFISTIĞINDA REKOLTEYİ ARTIRACAK-- - Son Dakika

GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışı fıstık üreticisi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, son yıllarda yaşanan kuraklığın ağaçlarda kuruma ve hastalık ile fıstıkta rekolte kaybına yol açtığını belirterek, Yoğun kar yağışı ile fıstık arazileri suya doydu. Kuyu sularının dolması ve toprağın yeterli yağış alması ile kuraklığın ağaçlarda oluşturduğu kuruma tehdidi sona erdi. Mart ve Nisan ayında da yeterli yağış alınırsa topraktaki potasyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller ağaçları besler, böylece hem ürün kalite hem de rekolte artar dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığında iklim değişikliği nedeniyle geçtiğimiz yıl rekolte düşüşü ve asırlık fıstık ağaçlarında da kurumalar yaşanmıştı. Kuraklığın etkisi ile kuyu sularının da çekilmesiyle birlikte çaresiz kalan çiftçiler etkili olan kar yağışlarıyla birlikte sevindi. Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Gaziantep'te kuraklıktan en fazla etkilenen ağaç türlerinin başında fıstık geldiğini ve geçtiğimiz yıl çok sayıda asırlık fıstık ağacında kurumalar yaşandığını söyledi. Kar yağışı ile birlikte kuyu sularının dolduğunu ve topraktaki minarelerin suda eriyerek bitkiye ulaşıp ürün kalitesinin yükseleceğini söyleyen Çolak, Fıstık üreticisi çiftçilerimizin üç beş yıllık kuraklık sorunu kar yağışları ile birlikte çözüldü. Mart Nisan yağışları da yeterli olursa önümüzdeki yıl hem rekolte hem ürün kalitesi de artacak dedi.

'KUYU SULARI YENİDEN DOLDU'

Çolak, kentte kuraklık dolayısı ile tüm kuyularda suların çekildiğini ve yağan karla birlikte kuyuların dolmaya başladığını belirtti. Karların erimesi ile topraktaki minarelerin eriyerek bitkilere ulaşmasıyla verim artışının yaşanacağını ifade eden Çolak, Şehrimizde yer altı sularımız sonuna kadar çekilmişti. Kuyularımız tamamen kurumuştu. Karın yağması ile birlikte yer altı sularımız zenginleşmeye başladı. Topraktaki potasyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller suyla birlikte çözülerek bitkilerin de beslenmesi sağlanıyor. Kar yer altı rezervlerinin dolmasının başlıca sebebidir dedi.

Çolak, Gaziantep'te asırlık fıstık ağaçlarının geçtiğimiz yıl kurumaya başladığını ve yapılan araştırmalar sonucunda kuruma sebebinin hastalıktan değil yaşanan kuraklıktan kaynaklandığının tespit edildiğini söyledi. Kar yağışlarının kentte çiftçileri sevindirdiğini ve yağışlar dolayısıyla ağaçlarda kurumanın önüne geçileceğini dile getiren Çolak, Geçtiğimiz yıl antepfıstığı ağaçlarımızda kurumalar başlamıştı. Hatta geçen yıl ziraat mühendislerimiz araştırma yapmış ve asırlık fıstık ağaçlarının neden kurumaya başladığını incelemiştik. Araştırmalar soncunda ağaçlarda hastalıktan değil kuraklıktan kurumaların yaşandığı tespit edildi. Bu sene yağan kar Mart, Nisan yağışları ile birlikte fıstık ağaçları, zeytin ve üzüm bağları konusunda üç beş yıllık kuraklık sorununu çözmüş olacağız. Bunun sevincini yaşıyoruz şu an şeklinde konuştu.

Çolak, fıstık ağaçlarında meyveye dönüşen karagözlerin geçen yıldan oluştuğunu ve kar yağışlarının bu yıl ürün kalitesine yansıyacağını söyledi. Bu yılın fıstık rekoltelerinin Mart ve Nisan ayı yağışlarından sonra belirlenebileceğini dile getiren Çolak, Yağışların rekolteye yansımasını ise şimdiden belirlememiz imkansız. Ağaçlarımızdaki karagöz dediğimiz meyve gözleri geçen yıldan dallarda oluştu. Rekolte bu yağışlarla artmaz ancak ürün kalitesi yükselecektir. Zeytin ağaçlarımız ise Nisan Mayıs ayı gibi rekolte tahminlerini ortaya koyar. Fıstık ağaçlarımızdaki rekolte artışı da yine ancak Nisan Mayıs aylarında belirlenecektir ifadelerini kullandı.