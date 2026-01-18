GİRESUN'un Güce ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapanan köyde fenalaşan 79 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Boncukçukur köyünde yolu kar nedeniyle kapanan Köy eteği mezrasında fenalaşan hasta için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, yoğun kar ve engebeli arazi koşullarında ilerleyip, hastanın bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hasta, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Son Dakika › Güncel › Kar Yağışı Hasta İle Sağlık Ekiplerini Buluşturdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?