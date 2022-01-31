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Kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü - Son Dakika

Kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

31.01.2022 19:58
Kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle halı sahanın brandadan oluşan çatısı çöktü.

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle halı sahanın brandadan oluşan çatısı çöktü. O sırada maç oynayan kimse bulunmazken halı saha kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ortaköy ilçesi İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesinde Ethem Tüysüz 'e ait halı sahada meydana geldi. 22 Ocak'tan itibaren aralıklarla yağan karın birkmesi sonucu oluşan ağırlık nedeniyle brandadan oluşan halı sahanın çatısı çöktü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O sırada maç oynayan kimse bulunmazken halı saha kullanılmaz hale geldi.


Kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü
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Aksaray, Ortaköy, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü - Son Dakika
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