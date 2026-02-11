Kar Yağışı Ordu ve Rize\'yi Beyaza Bürüdü

Ordu ve Rize'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Ordu'nun Kabadüz, Akkuş, Mesudiye, Korgan, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kabadüz'e bağlı 1500 rakımlı Turnalık Yaylası yağışın ardından beyaza büründü.

Bölgede karla birlikte sis de etkili oluyor.

Rize

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki tarihi Zil Kale ve Ayder Yaylası'nda kar etkisini gösterdi.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Gece saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası Zil Kale'nin surları ve çevresindeki ormanlık alan ile Ayder Yaylası'ndaki çam ağaçları ve yayla evlerinin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Görülmeye değer kar manzarası dronla da görüntülendi.