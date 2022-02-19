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Kar yağışının ardından Beyşehir Gölü kıyıları beyaza büründü - Son Dakika

Kar yağışının ardından Beyşehir Gölü kıyıları beyaza büründü

19.02.2022 15:31
Kar yağışının ardından Beyşehir Gölü kıyıları beyaza büründü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı, Beyşehir Gölü'nde güzel görüntüler oluşturdu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı, Beyşehir Gölü'nde güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede akşam başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Beyşehirliler güne beyaz örtüyle uyandı.

Merkezde 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aştı.

Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, güzergahları ulaşıma açık tutabilmek için seferber oldu.

Kar yağışı, göl kıyısındaki limanlarda bulunan balıkçı teknelerini de beyaz örtüyle kapladı.

İlçede yaşayanlar kıyıda yürüyüş yaparak vakit geçirirken, bazıları da kar manzarasını fotoğrafladı.

Yağışın ardından kıyılarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Balıkçılar ise avlanma faaliyetine geçici olarak ara verdi.

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Beyşehir Gölü, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışının ardından Beyşehir Gölü kıyıları beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışının ardından Beyşehir Gölü kıyıları beyaza büründü - Son Dakika
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