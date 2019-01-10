Son Dakika Haberleri: Kar Yağışının Tadını Çıkardılar

Kar Yağışının Tadını Çıkardılar

27 dakika önce

Kar yağışının tadını çıkardılarTOKAT - Tokat'ta karla kaplı yollarda kimi vatandaşlar cip arkasına bağlanan kızakla, kimi vatandaş ise kendi tasarladığı kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Kar yağışının tadını çıkardılar

TOKAT - Tokat'ta karla kaplı yollarda kimi vatandaşlar cip arkasına bağlanan kızakla, kimi vatandaş ise kendi tasarladığı kızakla kaymanın keyfini yaşadı.
Tokat'ta kar yağışını eğlenceli hale getirenler kış mevsiminin güzelliklerini doyasıya yaşadı. Cipin arkasına bağladığı kızakla kayan vatandaşların heyecan dolu anları kameralara yansıdı. Kimi vatandaşlar ise cipleri ile trafiğe kapalı alanda adrenalin dolu anlar yaşadı. Lapa lapa kar yağışı altında ciple gösteri yapan doğa tutkunları hünerlerini sergiledi. Tokat Organize Sanayi Bölgesinde yokuş aşağı yoldan kayarak inen bir vatandaşın kayak keyfi de objektiflere yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05 Kaynak: İHA

Tokat, Kar, Genel
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