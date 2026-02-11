Kara Kuvvetleri Altın Madalya Kazandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı, 9'uncu Uluslararası Pakistan Kara Kuvvetleri Takım Ruhu Yarışması'nda (PATS-2026) altın madalya kazandı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımımız, 17 ülkenin katılımıyla 9'uncu Uluslararası Pakistan Kara Kuvvetleri Takım Ruhu Yarışması'nda (PATS-2026), altın madalya kazandı. Takımımızı tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.