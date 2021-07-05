Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'a Pakistan'da devlet madalyası tevdi edildi - Son Dakika

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi ziyaret için ülkeye gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'a devlet madalyası takdim etti.
Başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında bulunan Cinnah Salonu'nda düzenlenen törene, çok sayıda üst düzey davetli katıldı.
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, törende Dündar'a "Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası" takdim etti.
Kaynak: AA
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