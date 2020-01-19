'Kara Ocak' katliamında ölenler Sofya'da anıldı - Son Dakika
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'Kara Ocak' katliamında ölenler Sofya'da anıldı

6 saat önce

AZERBAYCAN'da 1990 yılında 137 kişinin yaşamını yitirdiği 'Kara Ocak' katliamında ölenler, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

'Kara Ocak' katliamında ölenler Sofya'da anıldı, System.String[]

AZERBAYCAN'da 1990 yılında 137 kişinin yaşamını yitirdiği 'Kara Ocak' katliamında ölenler, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen etkinlikte anıldı. Azerbaycan'ın Sofya Büyükelçisi Nargiz Gurbanova, "Mücadelemizin ilk gününden beri Türkiye bizim yanımızdaydı. Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz ilk günden beri Azerbaycan'a destek gösterdiler ve Azerbaycan ile ilgili gerçekleri dünyaya yaymaya çalışmışlardır" dedi.

Sovyetler Birliği'nin dağılma döneminde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20 Ocak 1990'da gerçekleştirdiği katliamın 30'uncu yılında, ölenler Sofya Askeri Orduevi'nde düzenlenen törenle anıldı. Büyükelçi Nargiz Gurbanova'nın konuşma yaptığı anma programında, bu katliamla ilgili belgesel filmi de gösterildi.

Sofya Büyükelçisi Nargiz Gurbanova 30 yıl önce yaşanan zulmün, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesini durdurmak için planlandığını belirterek, "Katliamlar, Azerbaycan halkının bağımsızlık mücadelesini durdurmak üzere planlanmış eylemlerdi. Fakat olay sonrasında Azerbaycan Türklerinin gösterdiği mücadele örneği, onun bağımsızlık yolundaki adımlarının engellenemez niteliğini ortaya koydu. Azerbaycan halkı arazi bütünlüğünü, Azerbaycan halkının Ermenistan'dan kovulan 250 bin soydaşımızın haklarını savunmaya çalışmıştır. O zamanlar Sovyet ittifakı altındaydık. Bizim bu mücadelemiz aslında güzel bir netice verdi. 18 Ekim Azerbaycan'ın bağımsızlığı ilan edildi. Mücadelemizin ilk gününden beri Türkiye bizim yanımızdaydı. Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz ilk günden beri Azerbaycan'a destek gösterdiler ve Azerbaycan ile ilgili gerçekleri dünyaya yaymaya çalışmışlardır" dedi.

20 OCAK KATLİAMI

Azerbaycan'ın bağımsızlık için mücadelesi sırasında 20 Ocak 1990'da Bakü'de, Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları ileri süren Ermenistan'ın işgalci girişimlerine ve eski Sovyetler Birliği yönetiminin buna göz yumması sonucu halk, sokak ve meydanlara çıktı. Sovyet ordusunun askeri güç ile halka karşı koyması, büyük facia ile sonuçlandı. Sovyet ordusu, 19-20 Ocak 1990 gecesi, önceden olağanüstü hal ilan edilmeden Azerbaycan'a karşı askeri operasyonlara başladı. Katliamda, 137 kişi hayatını kaybetti, 744 kişi ağır yaralandı, 841 kişi ise yasadışı şekilde gözaltına alınmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sofya orduevinden detaylar

Anma programına katılanlar

Büyükelçi Gurbanova'nın konuşması

Kara Ocak katliamı belgesel gösterimi

Büyükelçi Nargiz Gurbanova ile röportaj

Detaylar


Bulgaristan, Azerbaycan, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:03 Kaynak: DHA
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