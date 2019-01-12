Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

44 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu inşaatı kapsamında Susurluk Kavşağı alt geçit köprüsü çalışmaları sebebiyle (Balıkesir-Bursa) il sınırı-Susurluk yolunun 5-7. kilometrelerinde gidiş-dönüş birer şerit kapatılarak, trafik akışı çift yönlü olarak sağlanacak.

Gökova-Köyceğiz- Ortaca yolunun 27-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Beyşehir- Isparta Yolu'nun 24-29 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara - Konya yolunun 13-15 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Silifke- Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık- Merzifon devlet yolunun 32-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.

Silopi - Habur yolunun 35-36. kilometrelerinde Telkabin köprülerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan sağlanıyor.

Trabzon- Torul yolunun 7. kilometresinde (Trabzon Gümüşhane il sınırı-Torul) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli- Sakarya devlet yolunun Köseilyas Kavşağı'nda köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kangal-Alacahan- Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:50 Kaynak: AA

Gökova, Köyceğiz, Orhangazi, Balıkesir, Ekonomi
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