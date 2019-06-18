Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara
Otoyolu'nun (3'üncü Boğaz Köprüsü
dahil) Kınalı-Odayeri- Hasdal
kavşakları sağ ve sol bağlantı yollarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu nedenle TEM Otoyolu
'nun Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara
yönü ulaşıma kapatılarak, araçlar Çayırova
Kavşağı'ndan D-100 yoluna, oradan da Gebze gişelerine ve tekrar otoyola yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu
'nun Kızılcahamam
Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Gümüşova- Gerede
Otoyolu ile D-100 Kervan Kavşağı arasındaki otoyol bağlantı kolunda köprü yapım çalışması nedeniyle 30 Haziran'a kadar D-100 yolunun 32-35. kilometrelerinde İstanbul- Bolu
istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Ankara- Çankırı
yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı diğer yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı
yolunun 10-13. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 13-19. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Amasya- Turhal
yolunun 59-63. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun sağ kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Akseki- Manavgat
yolunun 7-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Çanakkale-Çan yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.