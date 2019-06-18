Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
Son Dakika Güncel Haber

Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun (3'üncü Boğaz Köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri- Hasdal kavşakları sağ ve sol bağlantı yollarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu nedenle TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara yönü ulaşıma kapatılarak, araçlar Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna, oradan da Gebze gişelerine ve tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Gümüşova- Gerede Otoyolu ile D-100 Kervan Kavşağı arasındaki otoyol bağlantı kolunda köprü yapım çalışması nedeniyle 30 Haziran'a kadar D-100 yolunun 32-35. kilometrelerinde İstanbul- Bolu istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Ankara- Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı diğer yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı yolunun 10-13. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 13-19. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Amasya- Turhal yolunun 59-63. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun sağ kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Akseki- Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Çanakkale-Çan yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:39 Kaynak: AA
Polatlı, İstanbul, TEM Otoyolu, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun canlı yayındaki 20 lira örneğine yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez! AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var Beşiktaş'taki Mısır konsolosluğu önünde Mursi için gıyabi cenaze namazı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 09:49:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]