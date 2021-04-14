Karabağ Gazilerine müzik terapi uygulandı - Son Dakika

Karabağ Gazilerine müzik terapi uygulandı

14.04.2021 10:47
Karabağ Gazilerine müzik terapi uygulandı, System.String[]

Müzik Terapisti Züleyha Abdulleyeva eşliğinde yapılan terapi, müzik ritmi ile hücreleri harekete geçirerek hastaların hareket etmelerini amaçlarken, moral ve motivasyonu da en üst düzeyde sağlıyor.

Roma, Çin ve Mısır gibi çok eski uygarlıklarda hastalıkların iyileştirilmesinde de kullanılan ve en eski tedavi yöntemlerinden biri olan 'Müzik Terapi',Romatem Kocaeli Fizik Tedavi Rehabilitasyon hastanesinde tedavileri süren Dağlık Karabağ gazilerine uygulandı.

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda gazi olan bazı askerlerin eski sağlıklarını kavuşabilmeleri için tedavilerine Türkiye'nin farklı şehirlerinde devam ediliyor. Bu hastaların 9'unun tedavisinin sürdüğü Romatem Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi,geçtiğimiz günlerde farklı ve bir o kadar da yararlı bir terapiye ev sahipliği yaptı. II. Dünya Savaşı sırasında, yaralı askerlerin kaldığı hastanelerde müzikli uygulamaların iyileşme sürecindeki etkileri fark edilince kullanıma başlanan 'Müzik Terapi' bu sefer Azeri gazilere uygunlandı.

Amaç Hücreleri Harekete Geçirmek

Terapide, müzik aletleri eşliğinde hastaların sinir sistemlerinin çok zedelendiği için o aletleri tutup kavramasını sağlanmaya çalıştıklarını belirten Abdulleyeva," Müzik ile birlikte hastaların psikolojik olarak hasar gördükleri durumdan bir sürede olsa uzaklaşmaları sağlanırken Azerbaycan ritimleri ile hastalarla bağlantı kurulmaya çalışıldı. Hastalara öncelikle ellerini birbirine vurarak ritmik bir çocuk şarkısı okuttuldu. Bu ritmi dinleyip ritme göre elleriyle cevap verdiler. Çocukken bu şarkıyı bildikleri için onlar da ritim olarak geri yansıttılar. Hastalar müzik ile bir şarkıyı okumak için bütün bedeniyle uğraşır, hücreler bunu yapmak için harekete geçer. İşte bu noktada müzik rehabilitasyonunda yapmak istediğimiz bu hastaya o ritmi o gücü verebilmek ve ritmi yansıtmasını sağlamak" dedi.

Müzik Terapi Eski Bir Tedavi Yöntemi

Müzik terapisiyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Hülya Şirzai ise, " Müzik en eski tedavi yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Burada ana amacımız dışarıdan işitme merkezimize çeşitli uyarılar vererek, beynimizdeki diğer hücrelere iletişim sağlamak, ölen hücrelerin yerine fonksiyonları daha oluşmamış hücreleri uyarmaktır. Müzik terapide ritim, melodi ve armoni gibi müzik unsurları tedavi amaçlı kullanılır. Müzik, hastanın sinir ve endokrin sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturarak, duygu ve düşüncelerde anlamlı tepkilerin ortaya çıkmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

Karabağ Gazilerine müzik terapi uygulandı

Azerbaycan, Müzik, Roma, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karabağ Gazilerine müzik terapi uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi Diyanet Vakfı'nın rap müzikli kampanyası sosyal medyayı ikiye böldü! Beğenen de çok beğenmeyen de Diyanet Vakfı'nın rap müzikli kampanyası sosyal medyayı ikiye böldü! Beğenen de çok beğenmeyen de Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz" Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor

Son Dakika Haberleri
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
11:13 İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi
11:06 Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar
10:40 Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
10:37 Ölüm teğet geçti! Lüks araç ile kaza yaptılar, otomobili bırakıp taksi ile kaçtılar
10:29 Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor
10:27 Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava
10:21 Yeni tedbirleri değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kısmi kapanma yetmez
10:14 Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı
10:11 İstanbul'da kentsel dönüşümde sözleşme iptalindeki yetki ilçe belediyelerine verildi
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor         
11:13
Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti         
11:08
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
11:05
Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti         
10:50
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır         
09:54
Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı         
08:17
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 11:27:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabağ Gazilerine müzik terapi uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei