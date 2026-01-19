Karabaş Yeniden Yürümeye Başladı

BOLU'da yerde yatarken üzerinden otomobil geçen köpek, tedavi sonrası tekrar yürümeye başladı. Köpeğe, 'Karabaş' ismi verildi.

Olay, 10 Ocak'ta merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. Bir otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Arka ayağı kırılan köpek, çevredekiler tarafından Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan hastanesine götürüldü. Otomobilin köpeğin üstünden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, tespit edilen otomobil sürücüsüne Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem uygulandı.

Daha önce de tüfekle vurulduğu için vücudunda saçmalar tespit edilen köpek, belediyeye bağlı veterinerler tarafından tedavi edildi. 'Karabaş' ismi verilen köpek, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün bahçesinde yürüyüşler yapmaya başladı.