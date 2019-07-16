KARABÜK Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu toprağa verildi
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Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu toprağa verildiKarabük'ün Safranbolu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve baltalı kavgada ölen Recep Uysal(60) ve oğlu Cüneyt Uysal(18), toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:02 Kaynak: DHA
Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu toprağa verildi Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve baltalı kavgada ölen Recep Uysal(60) ve oğlu Cüneyt Uysal(18), toprağa verildi.
Olay Pazar günü ilçeye bağlı Sine Köyü Müstekler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Recep Uysal (60) ile Hasan Kılıç(70) köy meydanında karşılaştı. Arazi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Balta ile başından yaralanan Kılıç, tabanca ile Recep Uysal ve oğlu Cüneyt Uysal'a (18) ateş etti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Kılıç ise haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Safranbolu İzzetpaşa Camiine getirildi. Polis
cami avlusunda ve etrafında önlem aldı. İl Jandarma
komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz
ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk de cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Sine köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Köyde güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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