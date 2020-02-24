Karabük evinin çatı katında kendini asarak intihar etti - Son Dakika

Evinin çatı katında kendini asarak intihar etti

KARABÜK'te, Celalettin A. (67) evinin çatı katında kendisini iple asarak intihar etti.

Karabük Atatürk Mahallesi Gürses Sokak'ta yaşayan Celalettin A.?nın oğlu T.A., bugün öğle saatlerinde eve geldiğinde babasını bulamadı. T.A. evden çıkarak mahallede babasını aradı. Daha sonra çatı katına çıkan T.A., babasını asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Celalettin A.?nın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kendisini asarak yaşamına son veren Celalettin A.?nın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.