Karabük heyetinden bakanlara ziyaret - Son Dakika
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Karabük heyetinden bakanlara ziyaret

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı...

Karabük heyetinden bakanlara ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı'dan oluşan heyet, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Başkanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret eden heyetin, Karabük'te devam eden yatırımlar ile Filyos Liman projesi, çevre yolu projesi, Karabük- Zonguldak bölünmüş yol projesi, KARDEMİR köprülü kavşak projesi, Eskipazar ve Cumayanı köprülü kavşak projeleri hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada, daha sonra Bakan Varank'ı da makamında ziyaret eden heyet tarafından, Filyos Projesi'nin son durumu, Karabük Organize Sanayi Bölgesi ile Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Karabük sanayi altyapısı ile ilgili bilgilerin sunulduğu aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret eden heyetin, DSİ yatırımları, Safranbolu içme suyu arıtma projesi, Karabük İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisi, milli parklar, orman işletme müdürlükleri, Eğriova Göleti, Baklabostan Tabiat Parkı ve Toprak Mahsulleri Ofisinin Karabük'te şube açmasına yönelik bilgilerin verildiğinin kaydedildiği açıklamada, son olarak TBMM'deki makamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da ziyaret edildiği ve özellikle Hadrianaupolis Antik Kenti'nin ören yeri olması, Yenice Ormanlarının doğa turizmine kazandırılması konularının görüşüldüğü bildirildi.

Yüksek İstişare Kurulu, Mehmet Ali Şahin, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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