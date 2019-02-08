Son Dakika Haberleri: Karabük Şehidin Anne ve Babası, Çocukları İçin Yazdığı Şiiri Okurken Ağlayan Öğrenciyi Bağrına Bastı

Karabük Şehidin Anne ve Babası, Çocukları İçin Yazdığı Şiiri Okurken Ağlayan Öğrenciyi Bağrına Bastı

18 dakika önce

Şehidin anne ve babası, çocukları için yazdığı şiiri okurken ağlayan öğrenciyi bağrına bastıKARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, Umut Aytekin Ortaokulu öğrencileri, okullarının ismini taşıyan şehit İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin anısına Türk bayraklarıyla yürüdü.

Şehidin anne ve babası, çocukları için yazdığı şiiri okurken ağlayan öğrenciyi bağrına bastı

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, Umut Aytekin Ortaokulu öğrencileri, okullarının ismini taşıyan şehit İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin anısına Türk bayraklarıyla yürüdü. Şehidin anne ve babası çocukları için şiir okurken gözyaşlarına boğulan öğrenciyi sarılıp, bağrına bastı.

Umut Aytekin Ortaokulu öğrencileri, Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in şehit düşmesinin ikinci yılının anısına yürüyüş düzenledi. Öğrenci, öğretmen ve velilerin Türk bayraklarıyla yürüyüşüne Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de katıldı. Yürüyüşte, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Şehidim hakkını helal et bize' sloganları atıldı. Şehit Umut Aytekin'in Karabük Mahallesi'nde bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yürüyüş, şehidin anne ve babasının yaşadığı evinin önünde sona erdi. Burada tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 7'nci sınıf öğrencisi Feyza Nur Şimşek, şehidin anısına yazdığı şiirini okurken gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Hasan Aytekin ve annesi Zehra Aytekin, Feyza Nur Şimşek'e sarılıp bağrına bastı. Hasan Aytekin, "Bizi yalnız bırakmadınız, çok memnun olduk. Allah hepinizden razı olsun. Vatanımız sağ olsun." dedi.

Zehra Aytekin ise, "İyi bir evlat yetiştirmişiz bu vatana, bu millete." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:49 Kaynak: DHA

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