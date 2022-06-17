Karabük'te 32 çocuğa bisiklet hediye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te 32 çocuğa bisiklet hediye edildi

17.06.2022 20:32
Karabük'te 32 çocuğa bisiklet hediye edildi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 32 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet hediye edildi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 32 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet hediye edildi.

Ovacık Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında ilçedeki kamu kurumlarında çalışan personel ile sivil toplum kuruluşları ve derneklerin katkılarıyla alınan 32 bisiklet çocuklara teslim edildi.

Törene, Vali Fuat Gürel, Ovacık Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis üyeleri, il müdürleri, ilçe daire amirleri, muhtarlar, dernek başkanları, siyasal parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, bisikletlerin temininde destek olan herkese teşekkür ederek, çocukların bisikletleri iyi günlerde sağlıkla kullanmasını temennisinde bulundu.

Daha sonra protokol üyeleri, uçurtma şenliğine katıldı.

Program, il protokolü ile Ovacık Spor Lisesi arasında yapılan voleybol maçıyla sona erdi.

YORUMLAR
500
Vali Gürel, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu Vali Gürel, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu Vali Gürel'den Türk Kızılay'ına kurban bağışı Vali Gürel'den Türk Kızılay'ına kurban bağışı
Kaynak: AA

Karabük, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 32 çocuğa bisiklet hediye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 20:38:14. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te 32 çocuğa bisiklet hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement