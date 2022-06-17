Karabük'te 32 çocuğa bisiklet hediye edildi

Kaymakam Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, bisikletlerin temininde destek olan herkese teşekkür ederek, çocukların bisikletleri iyi günlerde sağlıkla kullanmasını temennisinde bulundu.

Ovacık Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında ilçedeki kamu kurumlarında çalışan personel ile sivil toplum kuruluşları ve derneklerin katkılarıyla alınan 32 bisiklet çocuklara teslim edildi.

Kaynak: AA

Karabük, Ovacık, Güncel, Son Dakika

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