Karabük'te 4. Safran Festivali gerçekleşti - Son Dakika

Karabük'te 4. Safran Festivali gerçekleşti

30.10.2020 17:07

Karabük'te 4. Safran Festivali gerçekleşti Safran hasadına ilgi yoğundu Safran toplayıp bol bol fotoğraf çekildiler Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4. Safran Festivali kapsamında 'safran hasadı' etkinliği düzenlendi.

Karabük'te 4. Safran Festivali gerçekleşti

Safran hasadına ilgi yoğundu

Safran toplayıp bol bol fotoğraf çekildiler

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4. Safran Festivali kapsamında 'safran hasadı' etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar safran hasadına yoğun ilgi gösterdi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu'da, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından 4. Safran Festivali düzenlendi.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait 20 dönümlük safran üretim çiftliğinde yapılan safran hasadı etkinliğinde, pandemi şartlarına uygun olarak tarlaya girenler hem fotoğraf çektirdi hem de safran hasadı yaptı. Safran tarlasına giren vatandaşlar, ellerine sepetleri alarak hasat yapıp, bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı. Son yıllarda yeni akım haline gelen safran tarlaları yerli ve yabancı binlerce kişiyi çekerken, ilçenin turizmine de önemli katkı sunmaya başladı.

Safranbolu'yu Safranbolu yapan değerlerden birinin safran olduğunu belirten Vali Fuat Gürel, "Ben buraya geçen sene geldiğimde '30 dönüm arazi 20 kiloya yakın safran elde ediyoruz' demişlerdi. Safranbolu'da 7 köyde 20 çiftçimiz bunu 40 dekar alanda yetiştirmektedir. Bu sene inşallah 24 kiloya yakın safran elde edilmesi bekleniyor" dedi.

Artık hasatların ve dikimlerin de bir turizm çeşidi olmaya başladığını ifade eden Gürel, "Dünyanın her yerinde eko turizm adı altında değişik faaliyetler yürütülmekte. Safranbolu'muzda da bunun 4. yapılmakta. Son yıllarda da önemini bir kat daha artırarak böyle etkinliklerle buraya gelen misafir sayısını arttırma faaliyetidir bu. Diğer taraftan misafirlerin sayısı arttıkça, ürünün ismi duyuldukça da bu ürüne olan ilgi de artmakta. Ekim alanı 20 dönümlerden inşallah önümüzdeki yıllarda 100 dönüme çıkacaktır. Nihayetinde safran ürününün sayısı çok çok değil ama turizme katkısını düşündüğümüzde çok daha büyük sayıların ön plana çıkacağını ümit etmekte fayda var. Çünkü bu iş böyle tanıtımlarla, insanları buraya çekmekle alakalı bir husus. Büyük şehirlerde insanlar çocuklarını götüreceği, doğa ile baş başa olabilecekleri yerler arıyorlar. İşte bu alanlar milyonlarca insanın geleceği yerler" şeklinde konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar safranın önemini anlatan birer konuşma yaptı.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz tarafından katılımcılara safranla ilgili bilgiler aktardı. Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük AK Parti Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı iş adamı Şefik Dizdar, kaynatılan safran lokumuna safran suyu döktü. Protokol üyeleri daha sonra safran tarlasına geçerek burada hasat yaptı.

Karabük'te 4. Safran Festivali gerçekleşti
Karabük'te 4. Safran Festivali gerçekleşti
Karabük'te 4. Safran Festivali gerçekleşti
Karabük'te 4. Safran Festivali gerçekleşti

Safranbolu, Karabük, Turizm, Hasat, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük'te 4. Safran Festivali gerçekleşti - Son Dakika


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