Karabük'te bayramlaşma programları - Son Dakika
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Karabük'te bayramlaşma programları

04.05.2022 15:26
Karabük'te bayramlaşma programları

Karabük'te siyasi partiler, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenledi.

Karabük'te siyasi partiler, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenledi.

AK Parti Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık ilçe başkanlıklarında bayramlaşma programları yapıldı.

Programlara, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de katıldı.

MHP'de bayramlaşma programı

MHP Karabük İl Başkanlığı, bayramlaşma programı yaptı.

İl binasında düzenlenen programda, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve MHP İl Başkanı Adem Kar da yer aldı.

MHP Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık ilçe başkanlıklarında da bayramlaşma programları organize edildi.

CHP'de bayramlaşma programı

CHP Karabük İl Başkanlığı da bayramlaşma programı düzenledi.

İl binasında düzenlenen programa, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Başkanı Abdullah Çakır ve partililer katıldı.

CHP, ilçe başkanlıklarında da bayramlaşma etkinliği yaptı.

İYİ Part'dea bayramlaşma programı

İYİ Parti Karabük İl Teşkilatı, parti binasında bayramlaştı.

Bayramlaşmaya, İl Başkanı Erol Serin ile ilçe başkanları ve partililer katılım sağladı.

Karabük'teki diğer siyasi partiler de il başkanlıklarında bayramlaşma programları düzenledi.

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Kaynak: AA

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