Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Merkez Yeni Mahalle'de Mithat Balcı'ya ait 4 katlı evin bacasında başlayan yangın, çatıya sıçradı.
Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde ambulansta müdahalede bulunuldu.
Karabük ve Eskipazar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın çatı katında hasara yol açtı.
Kaynak: AA
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