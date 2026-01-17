Karabük'te düzenlenen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Spor

Karabük'te düzenlenen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası sona erdi

Karabük'te düzenlenen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası sona erdi
17.01.2026 20:16
Karabük'te gerçekleştirilen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası tamamlandı.

Karabük'te gerçekleştirilen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası tamamlandı.

Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yaklaşık 600 sporcu mücadele etti.

Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, AA muhabirine, Türkiye genelinde 30 ilden 40 kulübün müsabakalara katıldığını söyledi.

Güzel ve çekişmeli müsabakalar gerçekleştiğini belirten Destici, "Burada başarılı olan sporcularımız bizi bir yıl boyunca hem ülkemizde hem de yurt dışındaki faaliyetlerde temsil edecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin himayelerinde, Türkiye Karate Federasyonu olarak daha güçlü dev adımlarla faaliyetlerimizi, programlarımızı yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de sporcuların yanı sıra ailelerinin de burada olduğunu aktararak, "Yaklaşık 1000'e yakın sporcu kafilemiz var. Bunu da ilimiz adına hem sportif müsabakaların tanıtımı yönünden hem de spor turizmi açısından önemsiyoruz." dedi.

"Spor Şehri Karabük" sloganıyla okul sporları, federasyon faaliyetleri ve Anadolu Yıldızlar Ligi başta olmak üzere birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ve buna devam edeceklerini anlatan Güven, şunları kaydetti:

"Bu müsabakaların öncesinde de Okul Sporları Basketbol Grup Müsabakalarına, ondan önce de güreş müsabakalarına ev sahipliği yaptık. Ocak, şubat ve mart ayında yine farklı organizasyonlarla spor severlerin karşısına çıkacağız. Sporun tabana yayılması, başarılı sporcuların milli takımlarımıza ve kulüplerimize kazandırılması yönünden bu organizasyonları önemsiyoruz."

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA

