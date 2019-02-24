Karabük'te Ev Yangını
1 saat önce
Karabük'te üç katlı evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Karabük
'te üç katlı evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Şehit Mehmet Esen
Sokak'ta Şehriye Özdemir'in yaşadığı üç katlı evin boş olan zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye, polis ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:11 Kaynak: AA
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