Son Dakika Haberleri: Karabük'te Ev Yangını

Karabük'te Ev Yangını

1 saat önce

Karabük'te üç katlı evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

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Karabük'te üç katlı evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Şehit Mehmet Esen Sokak'ta Şehriye Özdemir'in yaşadığı üç katlı evin boş olan zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:11 Kaynak: AA

İtfaiye, Karabük, Güncel
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