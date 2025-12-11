Karabük'te bir genç, 4 kişi tarafından acımasızca böyle darbedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Karabük'te bir genç, 4 kişi tarafından acımasızca böyle darbedildi

Haberin Videosunu İzleyin
Karabük\'te bir genç, 4 kişi tarafından acımasızca böyle darbedildi
11.12.2025 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karabük\'te bir genç, 4 kişi tarafından acımasızca böyle darbedildi
Haber Videosu

Karabük'te bir genç 4 kişi tarafından acımasızca darbedilirken, genci kurtarmaya çalışan vatandaşın da saldırganların hedefi olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te bir genç, 4 kişi tarafından darbedildi. Durumu fark eden bir vatandaş da saldırganların hedefi oldu. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

5 KİŞİ BİRDEN ÖLDÜRESİYE SALDIRDI

Olay, gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Araçla bölgeye gelen 5 kişilik grup, henüz bilinmeyen bir nedenle genç bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle grup, genci tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Şiddet, gencin yere düşmesinin ardından da devam etti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırganlardan biri elindeki sopayla yerdeki gence defalarca vurdu. Durumu fark eden bir vatandaş, araya girerek saldırıyı engellemeye çalıştı. Ancak bu kişi de öfkeli grubun hedefi olup darbedildi. O sırada çevreden, "Yazık değil mi bu çocuğa, ne bakıyorsunuz, arasanıza polisleri" şeklinde tepkiler yükselmesine rağmen grup saldırıyı sürdürdü.

Saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, Karabük, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karabük'te bir genç, 4 kişi tarafından acımasızca böyle darbedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LUIGI Deri, Türkiye’de perakende satışa başladı LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı
Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi
İndirim akımının başladığı ilimiz Fiyatları görenler gözlerine inanamıyor İndirim akımının başladığı ilimiz! Fiyatları görenler gözlerine inanamıyor
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı 9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti
Uşak’ta kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti Uşak'ta kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket
Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

01:46
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı
00:55
Dev maçta Pep Guardiola’nın City’si Alonso’nun Madrid’ini mat etti
Dev maçta Pep Guardiola'nın City'si Alonso'nun Madrid'ini mat etti
23:52
Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
23:44
Fenerbahçe’de ayrılık gelişmesi
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi
22:48
Galatasaray’ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu
Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu
22:23
Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı
Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı
22:20
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi
22:02
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
21:39
Günün en acı görüntüsü Çaresizce evladının başında bekledi
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
21:24
TBMM’de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2025 02:28:49. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük'te bir genç, 4 kişi tarafından acımasızca böyle darbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.