Karabük'te Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karabük'te Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Başladı

Karabük\'te Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Başladı
13.01.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen Gençler Basketbol Grup Müsabakaları'nın açılışı yapıldı, 300 sporcu katıldı.

Karabük'te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Gençler Basketbol Grup Müsabakaları, açılış seremonisiyle başladı.

Müsabakaların açılış seremonisi Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporun gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekerek, Karabük olarak böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti ve tüm sporculara başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da konuşmasında sporun eğitimle birlikte yürütülmesinin önemine vurgu yaparak müsabakalara katılan tüm takımlara başarı temennisinde bulundu.

Açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, hizmet ve ilçe müdürleri, antrenörler, sporcular ve idareciler katıldı.

Karabük'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona 8 farklı ilden yaklaşık 300 sporcu, antrenör ve idareci katıldı. Müsabakalarda genç sporcular, grup birinciliği için sahada ter döküyor.

Genç Kızlar Basketbol Grup Müsabakalarında Bolu Spor Lisesi, Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi, Ankara TED Koleji Vakfı Özel Lisesi, Kırıkkale Özel Güleç ABC Fen Lisesi, Düzce Atatürk Anadolu Lisesi, Kastamonu Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Ankara Özel Nesibe Aydın Fen Lisesi takımları mücadele ediyor.

Genç Erkekler Basketbol Grup Müsabakalarında ise Kastamonu Fen Lisesi, Bolu Fen Lisesi, Karabük TED Koleji Vakfı Anadolu Lisesi, Kırıkkale Özel Güleç ABC Fen Lisesi, Zonguldak TED Karadeniz Ereğli Koleji Vakfı Lisesi, Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi, Düzce Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara Özel Arı Anadolu Lisesi ve Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi yer alıyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Basketbol, Karabük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabük'te Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:53:14. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.