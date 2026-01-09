Karabük’te Güreş Grup Müsabakaları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı.

Karabük Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Protokol konuşmalarının ve tören geçidinin ardından müsabakalar başladı. Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven gelen sporcu kafilelerine hoşgeldin dileklerinde bulunurken, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem okul sporlarını hem de tüm spor branşlarda bir çok organizasyona ev sahipliği yaptık. Burada üç gün boyunca güzel müsabakaların olmasını talep ederken sakatlıksız şekilde buradan uğurlamak uğurlamak istiyoruz" dedi.

Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları, 17 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla üç gün sürecek.

Müsabakalarda yer alan sporcular üç gün boyunca dereceye girerek üst tura yükselmek için mücadele edecek. - KARABÜK